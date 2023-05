⚠⚠🛑🛑 ALLERTA ROSSA FIUME RENO: AGGIORNAMENTO 17 MAGGIO 2023 – IL VIDEO

🔴 AGGIORNAMENTO ALLERTA ROSSA – SINDACO ACCORSI

Questa notte, verso le ore 3.30, il Reno ha superato la soglia dei 7.5 metri per cui, in accordo con il Sindaco di Pieve di Cento, ho firmato un’ordinanza per la chiusura della passerella ciclo-pedonale sul Ponte Vecchio.

Ho appena concluso un giro di ricognizione sul territorio con i volontari di Protezione Civile, monitorando il fiume Reno, anche all’altezza del Cavo Napoleonico dove ho incontrato il Sindaco di Terre del Reno e i tecnici della Regione Emilia-Romagna e dell’Opera Reno.

Per le ore 14.00, è stata convocata una nuova riunione in Prefettura.

In tanti mi state scrivendo preoccupati per il livello del fiume, che nel momento in cui scrivo, è all’altezza di 7.8 metri in soglia di allerta 2 (la massima è la 3). Nelle attuali condizioni, non è necessario chiudere i ponti.

Nelle prossime ore è previsto un lento aumento delle quote di piena. La situazione è monitorata minuto per minuto dal nostro Centro Operativo Comunale in raccordo con tutte le strutture competenti.

Comprendo la preoccupazione, stiamo affrontando la situazione con ogni attenzione e impiegando tutte le risorse umane e tecniche necessarie. Continuate ad adottare comportamenti di sicurezza corretti (questa mattina ho visto un po’ troppi curiosi sull’argine) e ad informarvi dai canali ufficiali.

Sono in contatto con i Sindaci dei territori maggiormente colpiti ai quali ho dato la massima disponibilità e supporto. Mando a loro e alla popolazione un grande abbraccio.

