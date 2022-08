⚠️⚠️⚠️ARGENTA: estorsione e rapina, arrestato un 35enne

I carabinieri, nottetempo, hanno arrestato ad Argenta un soggetto condannato per estorsione e rapina

Aveva commesso rapine, danneggiamenti e tentate estorsioni, ai danni di esercizi commerciali delle province di Ferrara, Bologna e Parma tra il 2014 ed il 2018, dopo essere stato individuato e processato era stato condannato alla pena di tre anni e mezzo di reclusione. Le forze dell’ordine l’avevano inserito in banca dati come ricercato da arrestare e condurre in carcere. Ieri sera martedì 23 agosto 2022 i Carabinieri della Stazione di Argenta (Fe) lo individuavano nel loro territorio e, dopo averlo identificato per V.A., catanese 35 enne, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione, lo arrestavano. L’uomo, espletate le formalità di rito conseguenti al provvedimento restrittivo, veniva trasferito alla Casa Circondariale “Satta” di Ferrara ove sconterà la pena detentiva.

