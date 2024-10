⚠ CENTO: Ciclista travolto da una moto in via Bologna, grave anziano elitrasportato al Maggiore. Notizia in aggiornamento

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Grave incidente questo pomeriggio su via Bologna in prossimità del Superstore Coop. Un uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato travolto da un motociclista che percorreva via Bologna in direzione Pieve di Cento. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto mentre stava attraversando la strada con la con la sua bicicletta. Dinamica, come si diceva, tutta da chiarire da parte della Polizia Locale di Cento intervenuta per i rilievi. Il ciclista, a causa della gravità del trauma, è stato elitrasportato al Maggiore di Bologna, mentre il conducente della moto è stato soccorso dal 118. In aggiornamento

foto Andrea Gilli

Mi piace: Mi piace Caricamento...