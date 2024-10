⚠PIENA DEL RENO: Aggiornamento dalla Protezione Civile

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

È PASSATO IL COLMO ? AGGIORNAMENTO.. e qualche notizia. La Piena sta transitando a livelli più bassi di quanto previsto dai modelli matematici, ma transita molto più lentamente per diversi fattori anche tecnici. Il cavo Napoleonico è al momento chiuso attendendo nella notte prossima e nella mattina di domani l’arrivo dell’acqua che sta piovendo ora sulle colline…. dalla pioggia nel bacino di raccolta in Appennini all’area centese normalmente l’acqua impiega dalle 18 alle 30 ore … il passaggio del Colmo, tanti ci chiedono, non è per noi un momento importante perché la criticità arginale, nella nostra zona, non è data dal l’altezza degli argini che sono più alti di ogni piena mai arrivata ( con buon margine).La persistenza della piena in ultima banca è invece una criticità da mantenere monitorata, per tutto il tempo che l’acqua resta sensibilmente contro la “banca” più alta…. prima e dopo (soprattutto) il passaggio del colmo.

