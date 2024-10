Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

PIENA DEL RENO È in corso l’attività di monitoraggio della Piena. Nella giornata odierna è stata diramata una allerta ARANCIO e per domani una ALLERTA ROSSA. Gli idrometri a monte hanno superato la soglia 3. Al momento, stante la breve durata del colmo che arriverà sul territorio nelle prossime ore, unità all’apertura dello scolmatore di Sant’Agostino, non dovrebbe richiedere la chiusura dei ponti . Vi invitiamo peró a mantenervi aggiornati sui canali ufficiali del Comune di Cento e della Polizia Locale CENTO

Mi piace: Mi piace Caricamento...