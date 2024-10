CENTESE IN TRASFERTA CONTRO LA PORTUENSE ETRUSCA: UNA SFIDA TRA AMBIZIONI E RISPETTO

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Domenica prossima la Centese Calcio affronterà in trasferta la Portuense Etrusca, in un match che si preannuncia avvincente. Le due squadre, legate da una storica rivalità, si sfideranno in una gara che promette agonismo e spettacolo. La Portuense, attualmente con 12 punti in classifica, punta ai vertici del campionato, forte di 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Tra i protagonisti spiccano Daniele Melandri, ex Serie B e con 3 segnature al suo attivo in questa stagione, oltre ai solidi Mariani Batista, Masiero, Formigoni , Taroni e Alberi. .

La Centese, seconda in classifica, arriva a questa sfida con la determinazione di proseguire la propria striscia positiva. Con una rosa quasi al completo, mister Ciro Di Ruocco potrà contare su una squadra concentrata e motivata, pur dovendo ancora rinunciare agli infortunati Minelli e Novi.

La partita si giocherà allo Stadio Savino Bellini di Portomaggiore, una struttura capiente e ben attrezzata. Sul retro dell’impianto, è in fase di ultimazione un campo in erba sintetica di ultimissima generazione con nuovi impianti di illuminazione, finanziato con fondi del PNRR e destinato al sempre fiorente settore giovanile della Portuense.Sarà occasione per rivedere la vecchia gloria Centese Alessandro Baiesi , che con 198 presenze rimane il quinto “fedelissimo” di tutti i tempi,, oltre ovviamente al patron e deus ex machina Antonio Cavallari, l’uomo che da oltre 8 anni dirige e sostiene il team.

I tifosi della Centese seguiranno numerosi anche questa trasferta, pronti a sostenere la squadra in una gara che promette grande intensità e spettacolo.

