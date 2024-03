Rottura tubazione idrica. Si è verificata un’importante rottura della tubazione d’acqua in Via della Libertà e una conseguente perdita che invade via XX Settembre e aree limitrofe. Per questo, in diverse aree della città vi sono attualmente cali di pressione e potrebbe non essere a disposizione l’acqua corrente. Sul posto, insieme a tecnici Hera e Polizia Locale, per risolvere la situazione.

