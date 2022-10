🏀BASKET: Tassi Group Ferrara-Tramec, il derby è di Ferrara 85-84

La quinta giornata di campionato ha visto andare in scena l’attesissimo derby fra Ferrara e Cento alla Bondi Arena. Alle ore 18 la palla a due.

Primo quarto: Per Ferrara Smith segna da tre sul primo possesso della gara, Zampini non si lascia sorprendere e risponde in contropiede segue poi Marks con un’azione simile alla precedente. Si parte su ritmi alti; le squadre schierano un gioco molto fisico, Marks ricomincia da dove aveva terminato con 5 punti e Berti da dentro l’area punisce la difesa ferrarese. I coach iniziano con le rotazioni ma il match rimane in equilibrio. Qualche fallo di troppo di Cento in chiusura di quarto fanno mettere il naso avanti a Ferrra ma Moreno con un buzzer beater fa chiudere il quarto a + 1 per la Tramec 20-21.

Secondo quarto: Al rientro dal time out la Tramec soffre la fisicità di Ferrara che si porta sul più quattro. Dopo tre minuti, anche la Tramec ritrova dei punti con il canestro di Marks, ma Ferrara continua a produrre punti e Coach Mecacci è costretto a chiamare un time-out. Cento si riporta in parità con i liberi di Marks. Quarto fotocopia del precedente con le squadre che continuano in perfetto equilibrio. Con entrambe le squadre a bonus Moreno centra una tripla, Campani segna i due liberi e lo stesso fa Marks. Le squadre vanno alla pausa lunga sul 41-42 per la Tramec.

Terzo quarto:Una tripla dall’angolo di Cleaves riporta Ferrara sul più due, la Tramec risponde con la stessa moneta e mette dentro due triple importantissime. La Tramec ha iniziato il quarto più energica in attacco e raggiunge il massimo vantaggio sul più sei, recuperando anche una palla importante. Nel momento migliore però l’attacco ha un passaggio a vuoto e la Tramec concede due punti facili a Jerkovic. Un fallo antisportivo di Archie riporta Ferrara in parità con i liberi segnati da Bertetti. Toscano sblocca la situazione con una tripla e quattro punti di seguito di Archie riaccendono la Tramec. La Tramec è costretta a mettere in panchina Toscano, autore di quattro falli. Il finale di quarto è una lotta serratissima e termina 63-62 per la squadra di casa.

Quarto quarto: Blackout per la Tramec che dopo 3 minuti è sotto di sei lunghezze. Altra brutta notizia per la Tramec Archie fuori per cinque falli. Per Cento esce Toscano con cinque falli e Ferrara a un minuto dalla fine è sul più tre. A 56 secondi la Tramec è a più uno. Alla fine, il derby è di Ferrara 85-84.

Tassi Group Ferrara- Tramec Cento 85-84 (Q1 20-21; Q2 41-42, Q3 63-62, Q4 85-84)

Tassi Group Ferrara: Bellan 2, Cleaves 20, Tassone 5, Smith 18, Campani 8, Bertetti 13, Jerkovic 7, Pianegonda 2, Amici 10, Cazzanti n.e, Cavicchi n.e

All. Spiro Leka

Tramec Cento: Marks 27, Ulaneo 2, Tomassini 12, Kuuba 0, Toscano 10, Zampini 11, Berti 6, Archie 9, Moreno 7, Baldinotti n.e

All. Matteo Mecacci

