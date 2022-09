🏀LA TRAMEC CENTO BATTE FORLÌ IN SUPERCOPPA

Seconda partita di Supercoppa e seconda vittoria per la Tramec Benedetto XIV Cento che torna vittoriosa dalla trasferta di Forlì vincendo all’Unieuro Arena.

Quintetto di Cento con Marks, Zampini, Toscano, Archie e Berti, per Forlì Valentini, Flan, Cinciarini, Benvenuti e Adrian. Archie e Toscano fanno subito la voce grossa e inaugurano il primo quarto per Cento, mentre Cinciarini e Valenti sono i migliori realizzatori per Forlì. La Tramec trova penetrazioni e buona circolazione di palla, ed alla fine del primo quarto è 16-20 per Cento.

L’Unieuro si avvicina con i punti di Flan, ma la schiacciata di Archie riporta avanti la Tramec. Marks domina il parquet, con 15 punti a fine quarto, e arriva il massimo vantaggio per Cento che con la tripla di Tomassini firma il +15. La Tramec non lascia nulla o quasi ai suoi avversari e dopo i primi venti minuti di gioco è la squadra di Coach Mecacci che conduce 27 a 41.

Il terzo quarto comincia con Forlì che cerca di ricucire lo svantaggio con la tripla di Cinciarini e i punti di Pollone. Cento fa fatica a trovare soluzioni in attacco ma reagisce con la difesa e a 5 minuti dal termine del quarto è ancora sul +15. Pollone da due e il canestro più fallo di Cinciarini risollevano Forlì, che a due minuti dal termine arriva fino al -9, poi Kuuba su assist di Moreno riporta Cento sul +12 a pochi secondi dal finale. Toscano sulla sirena chiude il quarto sul 42-56.

L’ultimo quarto si apre con le triple di Adrian a cui rispondono Tomassini da tre e Berti con una schiacciata. La Tramec gestisce ritmo ed energie e Forlì non preme sull’acceleratore. Le triple di Toscano e Zampini firmano il +19 a 1 minuto dal termine ed entra in campo anche Baldinotti per gli ultimi secondi di gioco. L’incontro termina 56-75 per la Tramec Cento.

Da segnalare una novità per la Tramec Benedetto XIV Cento: l’atleta italoamericano Scott Ulaneo è stato aggregato in giornata al gruppo squadra dopo aver svolto le visite mediche in mattinata.

Unieuro Forlì vs Tramec Cento: 56-75

(Q1 16-20; Q2 27-41; Q3 42-56; Q4 56-75)

Unieuro Forlì: Cinciarini 16, Gazzotti 0, Valentini 11, Adrian 13, Pollone 9, Munari 0, Radonjic 1, Penna 4, Benvenuti 2, Flan 0, Benzoni n.e, Babacar n.e

Coach: Antimo Martino

Tramec Cento: Marks 19, Tomassini 15, Kuuba 5, Toscano 15, Zampini 7, Berti 6, Archie 8, Moreno 0, Baldinotti 0, Zilli n.e

Coach: Matteo Mecacci

Arbitri: Marco Vita, Michele Centonza, Lorenzo Grazia

Mi piace: Mi piace Caricamento...