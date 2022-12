Finalmente il Teatro: al via la procedura per l’affidamento dei lavori di ripristino, con miglioramento sismico, del teatro comunale Giuseppe Borgatti

Di Marco Cevolani

Con la pubblicazione sul sito del Comune di Cento e la contestuale presentazione in conferenza stampa della procedura per l’affidamento dei lavori di ripristino, con miglioramento sismico, del teatro comunale Giuseppe Borgatti, si può dire, in un certo senso, che finalmente il dado è tratto e partono i lavori per il nostro teatro comunale.

Visibile l’emozione dell’Amministrazione Comunale – presenti nella conferenza stampa online riservata alle testate giornalistiche il Sindaco Accorsi e gli Assessori Bidoli e Bozzoli – per un annuncio atteso da dieci anni da tutti i centesi.

Certo è presto per dire quando potremo rientrare a Teatro: prima dovrà concludersi l’appalto, il bando scadrà il prossimo 18 gennaio, poi si dovranno affrontare tutte le questioni che un cantiere importante come questo prevede.

“Se tutto va bene” frase ripetuta più volte come un mantra dal sindaco, l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire presumibilmente nel periodo compreso dal 23 maggio 2023 al 15 febbraio 2025. L’importo complessivo è di 3.318.670,40.

Qui tutti i dettagli tecnici:

Con questa “mossa” l’Amministrazione Accorsi se non l’asso di briscola cala almeno il tre per la corsa ad una ipotetica riconferma alle prossime elezioni amministrative, per un secondo mandato.

Il lavoro svolto, forse sotto traccia, in questo primo anno ha dato il suo primo frutto.

