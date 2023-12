👉Il Natale a Cento: ricchissimo programma di eventi

E’ un Natale che profuma di cioccolato, quello che attende grandi e piccini nella cornice del centro storico di Cento: novità di quest’anno è infatti l’allestimento in Piazza Guercino di una vera e propria “Fabbrica del cioccolato”, che dall’8 all’11 dicembre ci introdurrà nel periodo più atteso dell’anno.

La Fabbrica sarà estesa su una superficie di oltre 100 metri quadrati e addobbata con centinaia di oggetti e caramelle di vario tipo, lecca lecca, marshmallow giganti e oggetti di cioccolato; a completare questa cornice magica, la neve che accoglierà gli avventori della Fabbrica di Cioccolato.

Come nel mondo immaginario di Willy Wonka, i bambini saranno coinvolti in laboratori per la creazione di ricette cioccolatose e, con l’aiuto degli adulti, potranno realizzare anche la “Tavoletta dei record”, ovvero una tavoletta di cioccolato lunga una decina di metri che al termine sarà condivisa con tutti i presenti.

La creatività non mancherà, inoltre, nei laboratori dedicati alla costruzione di decorazioni per il proprio albero e altri manufatti a tema Natale: un’esperienza immersiva adatta a tutta la famiglia, prevista nei fine settimana dell’8, 15 e 23 dicembre.

Nei week-end dell’8 e 15 dicembre Piazza Guercino, durante la giornata, sarà animata da vari spettacoli di arte circense: giocolieri, trampolieri, equilibristi, artisti comici, spettacoli di magia tanto amati dai bambini.

L’atmosfera sarà poi riscaldata dai Carolers, cantori di musiche e inni di Natale, vestiti con i loro tipici mantelli e cappelli, che si esibiranno in un percorso itinerante per il centro storico, alternati alle musiche suonate da Babbo Natale ed un suo elfo: i primi domenica 10 e 17 dicembre e sabato 23 mentre i secondi venerdì 8, sabato 16 e domenica 24 dicembre.

Un’attesa del Natale, dunque, all’insegna della magia, creatività e animazione, il tutto addolcito dalle delizie di cioccolato e dalla filodiffusione a tema natalizio che accompagnerà gli avventori del centro storico negli acquisti dei regali, nella partecipazione alle iniziative e nelle passeggiate alla luce delle luminarie. Luci e musiche che, insieme all’Albero collocato in Piazza Guercino, da venerdì 1 dicembre accoglieranno tutti coloro che sceglieranno di vivere il Natale a Cento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...