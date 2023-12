SUICIDI NELL’ARMA: Presto una Commissione d’inchiesta

«Finalmente, le morti per suicidio nelle forze dell’ordine hanno destato preoccupazione da parte delle istituzioni. Grazie all’intervento della deputata Ascari che ha ascoltato l’appello di Unarma verrà istituita una commissione d’inchiesta per fare luce su quello che è ormai divenuto un vero e proprio fenomeno che vede tra il 2014 e il 2019 258 casi di suicidi, di cui 74 nella Polizia di Stato, 74 nell’Arma dei carabinieri, 30 nella Guardia di finanza, 40 nella Polizia penitenziaria e 40 nella Polizia locale.

Speriamo che stavolta il parlamento, senza divisioni politiche di parte, finalmente accolga il grido di aiuto e di dolore dei nostri colleghi fino ad oggi rimasto inascoltato»-così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale di UNARMA

