👉1 febbraio 2024-TERRE DEL RENO: Prosegue lo sciopero dei dipendenti TECOPRESS

QUARTA GIORNATA DI SCIOPERO PRESSO LO STABILIMENTO TECOPRESS

Si è conclusa la terza giornata di sciopero presso lo stabilimento TECOPRESS di Dosso (Fe) confermando l’adesione del 100% delle lavoratrici e dei lavoratori.

Dopo un’assemblea partecipata, conclusa nel pomeriggio davanti ai cancelli dell’azienda, le Organizzazioni Sindacali di FIM – FIOM – UILM, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, hanno dichiarato la quarta giornata di SCIOPERO della durata di 8 ore, per domani Giovedì 1 Febbraio 2024.

In serata e’ arrivata la convocazione del tavolo istituzionale regionale per la giornata di lunedì 5 Febbraio 2024 alle ore 14,30.

Si conferma il presidio davanti ai cancelli d’entrata in coincidenza con l’inizio dei diversi turni di lavoro (6.30-10,30, 12.00 – 16,00).

Le future iniziative di sciopero verranno organizzate e comunicate di volta in volta dalla RSU e/o dalle organizzazioni sindacali.

