🚩RENAZZO: 📺 VIDEO – Domenica 11 settembre verrà inaugurata la nuova Scuola Primaria, previsto il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

Alla presenza del Ministro per l’Istruzione e la ricerca Prof. Patrizio Bianchi, si terrà l’inaugurazione della nuova Scuola primaria di Renazzo. Il Sindaco Accorsi “Un’opera che giunge a compimento nei tempi stabili e che accoglierà le bambine e i bambini a partire dal 15 settembre, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutte le parti coinvolte. Sarà un momento importante di festa per tutta la comunità”

Domenica 11 settembre verrà inaugurata la nuova Scuola Primaria di Renazzo, che sorge accanto alle scuole medie già esistenti. Un’opera che trova compimento nelle tempistiche stabilite e che accoglierà fino a 335 alunne e alunni della scuola elementare afferente all’IC 3 “Ferruccio Lamborghini” per l’inizio dell’anno scolastico”.

“L’impegno e il lavoro che ha portato all’inaugurazione della scuola è stato importante, ha visto coinvolti i tecnici comunali, il dirigente scolastico Paolo Valentini e i suoi uffici impegnati nel trascolo che si sta effettuando in questi giorni, e certamente tutte e tutti i professionisti, le società e aziende che si sono occupate materialmente della costruzione della scuola. Il momento nel quale abbiamo portato a termine il lavoro è complesso, a causa del caro materiali e certamente, per le inevitabili complessità che un cantiere grande come questo può avere.” commenta il Sindaco Accorsi che prosegue “Sarà una bella emozione inaugurare questa nuova scuola, attesa da tutta la comunità di Renazzo. Un vero e proprio momento di festa per la città e per Renazzo, la comunità scolastica tutta, docenti e personale amministrativo, ma soprattutto per le famiglie, per le bambine e i bambini che avranno finalmente uno spazio nuovo, bello e sicuro da vivere tutti i giorni.”

Sulla cerimonia, il Sindaco precisa “Vogliamo celebrare l’apertura della nuova scuola insieme alla cittadinanza che è invitata a partecipare alla cerimonia d’inaugurazione, nella quale sarà nostro gradito ospite il Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, che ringrazio per la disponibilità, insieme al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Taglieremo insieme il nastro e poi sarà possibile visitare l’interno dell’edificio, composto da 15 aule, un’aula magna, una locale mensa e una palestra che sarà utilizzabile anche dalle associazioni sportive del territorio.”

La cerimonia avrà inizio alle ore 11 e si concluderà con un momento di intrattenimento per le bambine e i bambini.

Qui di seguito il nostro speciale ‘Linea Diretta’ del 28 aprile 2021 con l’intervista all’allora sindaco di Cento Fabrizio Toselli

il momento dell’inaugurazione del cantiere il 28 aprile 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...