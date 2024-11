🛑CENTO: Infortunio sul lavoro nel cantiere del ‘Punto Posta’, un operaio ferito, elitrasportato al Maggiore dal 118 – in aggiornamento

Un operaio addetto alla ristrutturazione e costruzione del Punto Posta di via Breveglieri a Cento è rimasto ferito oggi pomeriggio attorno alle 15. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi e dal 118. L’infortunio è avvenuto durante i lavori nel cantiere. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cento, del 118 e dei carabinieri del NORM di Cento. Sulle cause dell’infortunio saranno le indagini in corso a stabilire l’esatta dinamica.

AGGIORNAMENTO

Pare che il controsoffitto a cui stava lavorando sia crollato investendolo e ferendolo gravemente. L’uomo è stato elitrasportato al Maggiore di Bologna in codice rosso. Si tratta di un omo di nazionalità italiana di 65 anni. che Notizia in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...