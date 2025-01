🛑CENTO: Un ferito in un incidente, sbanda e vola sulle auto in sosta nel parcheggio – il video sul canale youtube

Un’auto, una Citroen c3, questa mattina è letteralmente volata all’interno del parcheggio di un supermercato all’incrocio tra via Bologna e via dante alighieri. Le cause dello spettacolare incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia locale di Cento intervenuta per i rilevi di legge. La Citroen, stando ad una prima ricostruzione, stava percorrendo via Bologna in direzione Pieve di Cento quando è sbandata verso sinistra andando a sbattere contro il guardrail posto ai margini della strada. A causa dell’impatto con il manufatto la vettura è letteralmente volata sulle auto in sosta all’interno del parcheggio del supermercato. Sul posto si portata immediatamente un’ambulanza del 118 per soccorrere la persona che era alla guida della vettura. La persona ferita è poi stata trasportata all’ospedale di Cento per le cure del caso. Fortunatamente in quel momento nessuna persona era vicino alle vetture in sosta, altrimenti, forse, la narrazione sarebbe stata ben più grave. Solo, si fa per dire, molti danni ad alcune vetture parcheggiate.

