16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione – Il Pane Tradizionale ossia un eccellenza di Ferrara e Provincia

La Coppia di Pane e la Giornata Mondiale dell’Alimentazione: si festeggia mercoledì 16 ottobre un appuntamento mondiale che ovviamente a Ferrara, patria indiscussa dell’intramontabile “Coppia”, assume un significato particolarissimo.

Il presidente provinciale dei Panificatori aderenti a Confcommercio, Sergio Romano Perdonati e decano indiscusso dell’Arte Bianca spiega: “Il pane è un alimento primario e completo dal punto di vista nutritivo che deve essere sempre presente sulle tavole dei consumatori. Il nostro invito è frequentare non solo ovviamente mercoledì 16 bensì tutti i giorni i panifici, un modo per mantenere vive tradizioni e socialità oltre che ovviamente poter gustare prodotti di qualità”.

“I panificatori – aggiunge Marco Amelio presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – costituiscono per identità e tradizione un anello fondamentale per le attività do vicinato e costituiscono anche dal punto dei vista sociale un segmento importante nella vita delle comunità. Questa Giornata è dedicata proprio ai maestri del’Arte Bianca a supportare il loro lavoro che rende il pane una delle eccellenza di Ferrara e Provincia”.

Per dare un adeguata visibilità: i Panificatori di Confcommercio Ascom di Ferrara e Provincia realizzeranno nella mattinata del prossimo 31 ottobre (nell’ambito dell’inaugurazione del Ferrara Food Festival in piazza Municipale) un dimostrazione dal vivo di come si “crea” il Pane Tradizionale nelle diverse fasi di lavorazione: dall’impasto alla cottura. Un modo per dare visibilità, a grandi e piccini, di cosa significhi nei fatti l’arte bianca, dove manualità ed inventiva si fondono da tempo immemorabile: un vero e proprio cooking show.

Associazione Panificatori Artigiani & Affini di Confcommercio Ferrara rappresenta sull’intera provincia qualcosa oltre una quarantina una di attività nel settore della panificazione: nell’ambito di un apposito Bando promosso dalla Regione Emilia Romagna è prevista un’azione di valorizzazione dei prodotti da forno e quindi più in generale dell’Arte Bianca. Si tratta del 6^ anno consecutivo di lavoro in questa direzione. Nelle settimane scorse il Pane è stato presentato e valorizzato nel corso di alcuni eventi pubblici promossi da Confcommercio: il Mercato Europeo (a fine settembre a Ferrara) ed il concorso la Coppia d’Oro 2024 (durante la recente Fiera d’Ottobre a Bondeno).

