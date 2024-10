COMACCHIO: viola il provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato dai Carabinieri un 30enne di Comacchio

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

La scorsa domenica, approfittando della notevole presenza di turisti in occasione dell’ultimo fine settimana della “sagra dell’anguilla” di Comacchio, un pregiudicato del posto, violando la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie nei confronti della quale risulta indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, ha pensato bene di pedinare la donna tra le bancarelle delle vie del centro, incurante del braccialetto elettronico indossato da entrambi. Il dispositivo ha lanciato l’allarme di avvicinamento a meno di 500 metri alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Comacchio che immediatamente ha inviato sul posto una pattuglia della locale stazione Carabinieri. I militari hanno individuato l’uomo arrestandolo in flagranza di reato.

L’arrestato, inizialmente portato a casa agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima, si è invece tranquillamente allontanato poco dopo per andarsene in un locale del posto e quindi condotto dai carabinieri, su disposizione del PM di turno, presso la camera di sicurezza della Stazione carabinieri di Ferrara. Stamattina il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto, condannato l’uomo ad otto mesi di reclusione con pena sospesa, e quindi lo ha nuovamente sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento.

