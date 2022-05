20º Trofeo Master Città di Molinella: ottimi risultati per Acquatime

Nella giornata di Lunedì 25 Aprile, il nostro gruppo agonistico di nuoto Master, ha partecipato al 20º Trofeo Master Città di Molinella. Si tratta per loro della prima gara FIN della stagione; dopo gli ottimi risultati nel circuito UISP, sono riusciti a confermarsi ancora una volta.

Le gare della mattina si sono aperte con le distanze veloci, che hanno visto protagonista Thomas Dalmonte, oro nei 50 stile libero A20 con 25”75, secondo tempo assoluto della manifestazione. Diego Benatti, categoria M50, conquista un argento nei 50 rana (47”67) e un bronzo nei 50 stile libero (39”83). Altri due podi arrivano nelle distanze corte di specialità: Giovanni Ansaloni e Federico Barbieri, rispettivamente nei 50 rana con 48”10 e nei 50 farfalla con 37”33 (record personale di sempre!).

Nel pomeriggio, raggiungono il campo gara anche Diego Banzi e Christian Busi, salendo entrambi sul podio della gara regina, i 100 metri stile libero: bronzo Banzi in 59”83 e oro Busi con il primo tempo assoluto della manifestazione, 53”76.

Giornata quindi positiva per i nostri ragazzi, seguiti dai tecnici Alice Cascio, Lorenzo Govoni e Nicolas Ardizzoni, che tornano a casa con un totale di 6 medaglie individuali, e buone sensazioni in vista della prima gara in vasca da 50 metri, il 15º Trofeo San Marino master, in programma il 7-8 Maggio. In bocca al lupo a tutti!

