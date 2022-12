CENTO: L’APPUNTATO IN CONGEDO SALVATORE NOCCO COMPIE CENTO ANNI E LI FESTEGGIA CON LA COMPAGNIA CARABINIERI DI CENTO.

Ha compiuto cento anni l’Appuntato dei Carabinieri in congedo Salvatore Nocco. La Compagnia Carabinieri di Cento e l’Associazione Nazionale Carabinieri, presidente e consiglio della Sezione di Cento, hanno festeggiato con lui presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Cento. Ad accompagnarlo i figli Adriano e Fabio, quest’ultimo Luogotenente dei Carabinieri in congedo, ed il nipote Marco. Sono giunti gli auguri Dai vertici della scala gerarchica dell’Arma dei Carabinieri che hanno visibilmente commosso il centenario Appuntato dei Carabinieri che, grato per l’inaspettata sorpresa, ha ripercorso i momenti salienti della sua vita nell’Arma. Nato a Martano (LE) nel 1922, si è arruolato nel 1941 come Carabiniere Ausiliario. Assegnato al 154° Reggimento Carabinieri Mobiliato di Bari, nel 1944 viene trasferito alla Legione Livorno. Si congeda nel gennaio del 1946 ma, innamorato della divisa, nel 1951 chiede e viene riammesso in servizio con il grado di “Carabiniere a piedi”. Assegnato alla Legione Bologna, Stazione Carabinieri di Villanova di Bagnacavallo (RA), sarà poi trasferito alla Legione Carabinieri Emilia Romagna, presso il Servizio Amministrativo. Nel corso degli anni ha prestato servizio, per brevi periodi, a Faeto e San Marco in Lamis, paesini in provincia di Foggia. A maggio del 1974 va definitivamente in congedo, con rammarico dei superiori dai quali si è fatto apprezzare. E’ autorizzato a fregiarsi del distintivo della Guerra di Liberazione nonché ad apporre sul nastrino tre stellette d’argento, corrispondenti agli anni 1943-1944-1945. Nel corso della breve “festa di compleanno” l’Appuntato ha indossato la giacca con il bavero e la bustina che contraddistinguono l’appartenenza all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Oltre a ringraziare ha commentato “L’Arma mi ha sempre dato tanto …. ma questa cosa qui non me l’aspettavo … mi ha lasciato sbalordito …mi onora e mi commuove”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...