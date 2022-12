GLI ’80ANNI’ DI CARLO CONTRI: L’imprenditore dona 500 euro ai dipendenti in occasione del suo compleanno

L’imprenditore centese Carlo Contri compie ottanta anni e il traguardo raggiunto merita un festeggiamento particolare. “Tutta la nostra famiglia ha approvato l’idea di papà di condividere con gli altri questo momento” – racconta il figlio Diego, presidente di PMC srl e Tecnomotor srl – “e crediamo di interpretare il suo pensiero decidendo di coinvolgere chi lavora con noi ogni giorno in azienda non solo con un brindisi, ma anche con un regalo”.

E’ stato naturale a quel punto decidere di donare 500,00 euro il 6 dicembre, giorno del compleanno, a tutti i dipendenti di PMC srl e di Tecnomotor srl, senza fare distinzioni tra chi è in organico da più di vent’anni e chi da pochi mesi, come ad esempio i due tirocinanti inseriti dopo l’estate.

“In questo periodo non facile per le imprese e le famiglie, soprattutto a causa dell’aumento esponenziale dei costi che ormai non riguarda più soltanto l’energia e i carburanti, ma anche la spesa quotidiana, – continua Contri – abbiamo scelto di dare il nostro contributo con un’azione concreta e di pensare anche alle problematiche che oggi tutti devono affrontare nella gestione personale e familiare. Sicuri che anche il festeggiato apprezzerà questo regalo diverso dal solito”.

Infine, l’auspicio è anche che questo gesto possa avere qualche ripercussione positiva e sostenere, magari indirettamente, le piccole attività commerciali locali, immaginando che i lavoratori delle due aziende con sede a Pieve di Cento, tutti residenti in zona, possano spendere il “regalo” sul territorio.

