’81 ANNI’ ALLA CASA DI CAMPAGNA per GIANNI ALBERT: grande musica e location glamour

Gianni Albert, cantante Ferrarese dalla lunga carriera musicale, si è esibito nella Casa di Campagna a Torrespada dove ha festeggiato con la sua band i suoi 81 anni, dei quali ben 64 dedicati alla musica. Una serata glamour con cena e spettacolo nella rinnovata location del proprietario Guidetti che, con questa ristrutturazione, sta valorizzando tutta la zona di Torre Spada rilanciando la zona con l’obiettivo di realizzare un centro di attrazione turistica culinaria e storica. Ad accompagnare Gianni Albert è stata la sua band formata da musicisti bolognesi quali: Marco ballanti alla chitarra, Renzo Corti al contrabbasso, artista che vanta una collaborazione con con Vasco Rossi, Andrea Scorzoni al sax che arrivò secondo al festival di jazz in Umbria, Alessandro Todeschini che ha suonato con Paolo Conte, Marco Giolli alla batteria, figlio d’arte che ha accompagnato Achille Togliani e Paolo Raffaele al violino, artista dal passato importante. Come dichiarato da Francesca Guidetti, l’imprenditrice che sta rilanciando ‘La Casa di Campagna’: ” con questi eventi vogliamo rilanciare la zona di Torre Spada riportando in vita anche quelle che erano le antiche tradizioni.

Francesca Guidetti con Gianni Albert

Francesca Guidetti con Gianni Albert

Mi piace: Mi piace Caricamento...