Bando Premio “Anna Perelli” Terza edizione

La Biblioteca di Mattia indice il Premio Anna Perelli, terza edizione, per ricordare la socia fondatrice dell’Associazione Mattia e i Suoi Amici

Il Premio è aperto a tutte le opere edite (dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024) e non edite, in qualsiasi formato (cartaceo, ebook, anche self publishing): poesie, racconti, illustrazioni, romanzi, antologie di genere fantasy/fantastico/avventura.

Ogni autore può partecipare con una sola opera edita; le case editrici possono partecipare con più opere.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta anche agli autori che hanno partecipato alle altre edizioni del premio.

Non possono essere iscritte a questa edizione del premio opere che hanno partecipato alla prima edizione del premio.

L’invio dell’opera, che può essere effettuato dall’autore/autrice o dalla casa editrice, equivale alla completa accettazione del presente bando e regolamento.

Per partecipare occorre inviare

per il formato cartaceo : una copia del volume, completa di sinossi e nota biografica (comprendente recapito mail e telefonico) a Biblioteca di Mattia ℅ Bocciofila Centese, Via Ugo Bassi 100, 44042 Cento Fe

: una copia del volume, completa di sinossi e nota biografica (comprendente recapito mail e telefonico) a Biblioteca di Mattia ℅ Bocciofila Centese, Via Ugo Bassi 100, 44042 Cento Fe per il formato digitale: file pdf (comprensivo di copertina, allegando anche sinossi e nota biografica, comprendente anche un recapito telefonico) a buan.cento@gmail.com

Scadenza del bando: 31 agosto 2025

Il board della Biblioteca, a proprio insindacabile giudizio, individuerà le quattro migliori opere e saranno premiate, in una serata dedicata nella seconda metà del 2025 (data e luogo saranno comunicati in un secondo momento), come segue:

Primo classificato sezione romanzo: targa

Primo classificato sezione racconto: targa

Primo classificato sezione poesia: targa

Primo classificato sezione fumetti/tavole illustrate: targa

Le migliori opere inedite riceveranno inoltre una proposta di pubblicazione.

Per i finalisti: spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico di ciascun partecipante; in caso di assenza alla premiazione il premio rimane comunque assegnato all’opera selezionata, tuttavia le spese di invio del premio sono a carico di ciascun partecipante.

I dati raccolti saranno utilizzati secondo le norme del GDPR e solo specificatamente per l’espletamento delle pratiche del concorso.

Segreteria del premio: Marco Cevolani ℅ Bocciofila Centese, Via Ugo Bassi 100, 44042 Cento FE Tel 3317070613 buan.cento@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...