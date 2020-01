SCUOLE E RISCALDAMENTO: Le verifiche in corso …

Visite: 358

“Questa mattina – scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook – abbiamo effettuato con i tecnici una campagna di misurazione delle temperature alle scuole Pacinotti. Abbiamo verificato l’edificio stanza per stanza e appurato che l’impianto è correttamente funzionante.Le temperature sono risultate adeguate.

E’ inoltre stato possibile stabilire, grazie all’ausilio di una apparecchiatura professionale, che i termometri al mercurio in dotazione segnavano due gradi o tre in meno rispetto alla reale temperatura: ci doteremo dunque di strumentazioni idonee.

In questi giorni terremo costantemente monitorata la situazione”.