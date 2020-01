LE OPERE COMPLETE DI WILLIAM SHAKESPEARE IN 90 MINUTI

Visite: 38

Di Laura Guizzardi- Mercoledì 22 gennaio 2020 all’auditorium Pandurera le opere complete di William Shakespeare hanno preso vita in 90 minuti, nel palcoscenico incandescente e spumeggiante,da una commedia scritta da Adam Long, Jess Winfield e Daniel Singer.

Questa format ha debuttato nel 1987 all’Endiburgh Festival Fringe e racchiude le opere più importanti del noto drammaturgo e poeta inglese,William Shakespeare in versione comica, per catturare l’attenzione del pubblico di tutte le età. Uno spettacolo a largo raggio con scene che si alternano con uno stile comico drammatico mettendo in risalto le opere drammaturgiche più famose al mondo come: la storia d’amore di Romeo e Giulietta, la tragedia di Otello e Amleto una delle tragedie più conosciute e citate per la scena del teschio e per la frase “essere o non essere”.

Tutto Shakespeare in 90 minuti è una sfida teatrale che vede tre attori in grado di interagire completamente con il pubblico lasciandolo senza parole con un unico obiettivo: la risata. I tre protagonisti: Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’innocenti con una spiccata vena comica, hanno ottenuto un risultato soddisfacente che si è potuto notare ad occhio nudo, con gli applausi e le risate del pubblico.

La scenografia è semplice con teli che sfumano dal verde pastello al rosa antico. Le scene sono veloci e in un batter d’occhio, gli attori diventano trasformisti, in grado di cambiare personaggio in pochi secondi, creando sketch esilaranti. Una nota di merito a questi interpreti che con la loro naturalezza e professionalità, riescono a dare vita a personaggi femminili come Giulietta e Desdemona, utilizzando parrucche e accessori per risaltare la femminilità. Il tutto si racchiude con un finale da ridere e la comicità insieme alla poesia fanno sognare lo spettatore. Le tragedie più cupe di Shakespeare diventano una realtà che va oltre ad ogni pensiero e difetto in 90 minuti di allegria.