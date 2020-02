CENTO: Oggi alle 15 l’ultimo saluto a ‘Cavallo’ Vincenzo Magnani

Visite: 89

Di Giuliano Monari – Un grande, caloroso abbraccio all’amico di tanti momenti, quello che gli amici di sempre hanno voluto organizzare per Vincenzo Magnani, per tutti ‘Cavallo’, deceduto improvvisamente all’età di 51 anni lo scorso 20 gennaio. E così sarà: a partire dalle 15 ci sarà il ritrovo allo Stadio Bulgarelli di Cento, dove i tanti amici che hanno condiviso con lui la passione per il calcio e per il basket lo abbracceranno idealmente tutti insieme. I Frati Cappuccini celebreranno il rito funebre e poi, tutti in corteo, lungo le vie della città, a piedi, per giungere al camposanto per la sepoltura. Ben voluto e conosciuto praticamente da tutta la città, Cavallo lascia un grande vuoto. E gli amici, per dimostrare il loro affetto verso Vincenzo, hanno voluto occuparsi anche dell’onere economico delle esequie, anche in considerazione del fatto che, dopo la morte dei genitori, Vincenzo non aveva chi si potesse occupare del suo ultimo viaggio. E’ stata infatti organizzata una raccolta spontanea per sostenere le spese del funerale. Un calore davvero encomiabile che dimostra, in maniera tangibile, il vero, grande affetto che ha saputo coagulare su di se Vincenzo nella sua pur breve vita.

Anche il sindaco Fabrizio Toselli è stato avvisato della scomparsa del signor Vincenzo Magnani e delle circostanze in cui è avvenuta. Il primo cittadino, raccolte le informazioni, ha innanzitutto proposto l’applicazione dell’istituto che consente al Comune di farsi carico delle esequie, ma

il portavoce degli amici ha categoricamente rifiutato di procedere con il cosiddetto funerale di povertà. I numerosi e affezionati amici di Magnani hanno infatti deciso di provvedere direttamente, sentendosene la famiglia e volendo riservargli un ultimo saluto speciale e sentito. Tanto che è invece stata chiesta al sindaco, e immediatamente ottenuta, la collaborazione dell’amministrazione comunale per effettuare un particolare corteo funebre. In considerazione della passione sportiva di Magnani infatti è stato disposto che il feretro sia portato allo stadio per la benedizione e, di lì, il corteo funebre a piedi attraversi il centro della città per arrivare al cimitero. Grazie al supporto della Polizia Locale è stata predisposta un’ordinanza apposita, dal momento che si affronterà anche un tratto contromano di corso Guercino, e verrà assicurato un adeguato servizio di viabilità.