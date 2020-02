FIERA DI SAN BIAGIO, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Visite: 15

In occasione della Fiera di San Biagio, patrono di Cento, lunedì 3 febbraio, dalle 6 del 3 febbraio fino alle 7 del 4 febbraio, sono istituiti un divieto di circolazione stradale e un divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto gli operatori commerciali provvisti di concessione, in piazzale Bonzagni, in viale Bonzagni, dall’intersezione con via Malagodi all’intersezione con via Baruffaldi, in corso Guercino, da via IV Novembre a via S. Galletti, e in piazzale della Rocca, sino all’intersezione con via XX Settembre/XXV Aprile.

Inoltre, viene invertito il senso unico di marcia in viale Bonzagni, dall’intersezione con via Ugo Bassi all’intersezione con via Baruffaldi con direzione via U. Bassi –via Baruffaldi.

I veicoli in sosta saranno forzatamente rimossi.