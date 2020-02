Visite: 14

Un Torneo di Carnevale con tante novità

In un periodo di festa e di entusiasmo per tutta la città di Cento non poteva mancare un evento di spicco per la pallacanestro. Sabato 15 e domenica 16 febbraio si terrà la 5a edizione del torneo Minibasket “Cento Carnevale d’Europa”, riservato agli Aquilotti (annate 2009-10) e agli Scoiattoli (2011-12). La kermess ecoinvolgerà 12 squadre, 16 partite, più di 150 bimbi e sarà una due giorni ricca di gioco e di divertimento. Si giocherà a Cento, nella cornice rinnovata e suggestiva della palestra Giovannina, e alla palestra Pietri di Decima. Sarà una rosa di partecipanti varia e prestigiosa. La Benedetto 1964 sarà rappresentata da 4 squadre, 2 per categoria per consentire a tutti di giocare e di accumulare esperienza. da Basket City arriveranno Virtus Bologna e Fortitudo Bologna, campioni in carica. Tornano Trieste, alla sua terza partecipazione al torneo, e Peperoncino Basket, mentre esordiscono Virtus Basket Padova e MBA Bassano del Grappa. Al torneo Scoiattoli, assieme ai due team Benedetto, ci saranno Virtus Bologna e Peperoncino Basket. Confermata la formula del torneo Aquilotti con due gironi da giocare sabato a Cento e Decima e le finali che si giocheranno domenica alla “Giovannina” di Cento. Il quadrangolare Scoiattoli si terrà interamente domenica mattina a Decima.



Tra le novità del 2020, le squadre “fuori sede” saranno ospitate dalle famiglie centesi, mentre sabato sera i team e gli accompagnatori potranno partecipare ad una cena al Grand Hotel Bologna. Due modi in più per vivere da ancora più vicino l’esperienza del Minibasket e del Carnevale.



Al termine delle competizioni (nel primo pomeriggio di domenica), come premio per tutti i partecipanti, tutte le squadre si riuniranno alla Palestra “Giovannina” e andranno insieme verso il percorso del Carnevale di Cento dove potranno ammirare i meravigliosi “giganti di cartapesta” e saranno premiati sul palco di Piazza Guercino.