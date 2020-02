LETTERA AL DIRETTORE: “Cento in agonia”

Visite: 179

Caro Direttore, spero che possa pubblicare questa lettera di sfogo mirata a sensibilizzare ancora una volta l’amministrazione comunale..Cento è in agonia. In particolare il nostro bel centro storico sta morendo..desolatamente deserto nelle ore serali per la scarsità di locali aperti dopo cena..manca vitalità.. Attività commerciali che chiudono inesorabilmente,ne ho contate almeno 4 nel solo 2019 che si aggiungo alle molte già chiuse da tempo. Parcheggio selvaggio in ogni via. Chi passeggia per le vie del centro trova sporcizia ad ogni angolo. Ovviamente la mia è un’opinione da cittadino qualunque ma secondo me si può fare e si deve fare molto di più. Grazie per l’attenzione

lettera firmata