Prenderanno il via i corsi gratuiti di primo soccorso e salute, alimentazione e benessere organizzati da Family Academy e Immobiliare San Pietro con il patrocinio del Comune di Cento.

Gli appuntamenti sono previsti il 18 febbraio, 12 marzo, 20 ottobre e 26 novembre, alle 20, alla Sala Centro Your Self di via Risorgimento 40 a Cento: la partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria tramite il sito sociale.immobiliaresanpietro.it

Si partirà martedì 18 febbraio con il seminario ‘Nozioni di primo soccorso pediatrico – Adulti teoria’: durante questo appuntamento teorico si parlerà di primo soccorso pediatrico e adulto, di cosa fare, cosa non fare e di quando rivolgersi al pronto soccorso. L’obiettivo è informare e formare i partecipanti sulle patologie tempodipendenti e quindi fornire loro gli strumenti per affrontarle dal momento che in molti casi, ogni minuto è fondamentale per salvare una vita. Roberto Paganelli tratterà le patologie più comuni pediatriche e degli adulti: avvelenamento e intossicazione, colpo di sole o calore, convulsioni, crisi di panico e ansia, diabete, diarrea e vomito, disidratazioni, epistassi, ferite ed emorragie, ostruzione delle vie aeree, ictus, sincope e pre-sincope, trauma cranico e ustioni. Roberto Paganelli è coordinatore infermieristico Pronto Soccorso-118 Ospedale di Bentivoglio. È anche direttore e istruttore Irc: Blsd – Blsd Pediatrico – Ptc Base – Dlg 81/2008.