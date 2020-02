Visite: 20

Per eseguire lavori di posa di una vasca degrassatore presso un’attività qui ubicata, lunedì 17 e martedì 18 febbraio, con orario di attività dalle 7.30 alle 17.30, in via Accarisio in corrispondenza del perimetro dell’immobile al civico 16/a angolo via Guercino, è istituita una strettoia asimmetrica per tutti i veicoli per il tratto interessato all’intervento.