CENTO: Accusato di maltrattamenti, arrestato un marocchino del ’97

Nel corso della mattinata di ieri 17 febbraio in Castello d’Argile (BO), i militari del Comando Stazione Carabinieri di Renazzo traevano in arresto, in ottemperanza ad una ordinanza di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara: A.G., nato in Marocco nel 1997, pregiudicato, in atto già sottoposto ad identica misura nell’ambito di altro procedimento penale. Il provvedimento restrittivo in argomento trae origine da numerosi episodi di maltrattamento, sempre rapportati dai Carabinieri alla competente Procura della Repubblica con richiesta di ulteriore provvedimento restrittivo, posti in essere dall’indagato in danno della sua ex fidanzata e del suo nucleo familiare a partire dal giugno 2018 sino al corrente mese di febbraio. La misura in esame è stata notificata presso l’abitazione dello straniero.