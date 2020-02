UFFICIO DELLE ENTRATE: Il Comune valuta spazi adeguati per far restare l’ufficio a Cento

Visite: 137

“Si sta lavorando da tempo per definire spazi adeguati a poter accogliere il locale Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate – si legge in un post del sindaco Toselli – un servizio importante per il territorio. In questi mesi si sono tenuti diversi incontri e sopralluoghi con i referenti della direzione regionale dell’Emilia Romagna, cui ho recentemente comunicato la proposta elaborata.

I locali, in possesso degli opportuni requisiti, devono essere di proprietà comunale, in quanto la municipalità non può pagare un affitto per un ente terzo. E, dal momento che non vi sono ambienti che rispondano a queste caratteristiche, è stata necessaria una più vasta riflessione.

Gli spazi sono stati individuati e saranno disponibili, con un comodato d’uso gratuito, a seguito di una riorganizzazione degli uffici comunali, il cui intento è di riunificarli per rendere meglio fruibili i servizi. Tale operazione troverà compimento con l’approvazione del bilancio di previsione, in cui saranno stanziate le risorse necessarie agli spostamenti definiti”.