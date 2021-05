Proficuo incontro stamani in Questura a Ferrara: il Questore Cesare Capocasa ha ricevuto una delegazione di Ascom e Fipe Confcommercio sui temi della viabilità e della sicurezza sul territorio. Il Questore Cesare Capocasa ed il Presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara Giulio Felloni hanno affrontato i temi della viabilità (piazza Ariostea, via Palestro), del poliziotto di prossimità e della videosorveglianza in centro storico così come nelle aree artigianali.

La delegazione era composta anche dal Presidente provinciale di Fipe Confcommercio Matteo Musacci, dal Direttore generale di Ascom Davide Urban e da una rappresentanza dei commercianti di via Palestro: Marina Montanari (Farmacia Ariostea) e Laura Galantuomo (Manifattura Alimentare). Nel corso dell’appuntamento dunque sono state affrontate le tematiche riguardanti l’armonizzazione tra le esigenze di sicurezza e quelle delle attività di vicinato che operano nei pressi di piazza Ariostea. A breve, in un clima di attenzione e disponibilità dimostrate dal Questore, verranno valutate alcune possibili soluzioni operative.

