CASUMARO: Errore procedurale, Francesca Caldarone rimane Presidente della Consulta

Sarebbe stato commesso un errore nella procedura di ‘sfiducia’ alla Presidente della Consulta Civica di Casumaro e, dunque, resta in sella Francesca Caldarone, alla guida dell’organismo consultivo della frazione.

La Presidente, contattata, dichiara: “Vi volevo comunicare che io sono ancora legittimamente Presidente della Consulta Civica di Casumaro, in quanto, con una lettera pervenutami pochi minuti fa dal Segretario Comunale, che ha la competenza in materia, la comunicazione della sfiducia nei miei confronti non è legittima e quindi non si può perfezionare.

Per tanto, la nomina di Mattioli Marco Angelo come mio successore, è in violazione al regolamento sul funzionamento della Consulta.”