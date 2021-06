FERRARA: Athos Tromboni ci ‘Guida’ all’opera “Norma”

Mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 17,00 nel Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara il giornalista e critico musicale Athos Tromboni terrà una Guida all’opera “Norma” di Vincenzo Bellini, opera che andrà in scena la prossima settimana per la stagione lirica del Teatro Abbado.

L’iniziativa è a cura del Circolo Frescobaldi di Ferrara, in collaborazione con lo stesso Teatro Abbado.

L’ingresso è libero.

