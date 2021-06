CENTO: NUOVA SEDE PER ‘FRATELLI D’ITALIA’, sabato l’inaugurazione

Alessandro Guaraldi: “Con immensa gioia voglio condividere con tutti voi questo grande traguardo.

Nonostante qualcuno non riesca a ricordare il mio cognome, cosa alquanto grave, il territorio centese ricorderà il mio impegno…questo è quello che conta.

Avere una sede permetterà di lavorare a contatto con la cittadinanza, di raccogliere con più facilità le segnalazioni provenienti dal territorio, di creare tavoli di confronto con i tesserati e di aver un luogo dove far crescere i valori della Destra.

Un ringraziamento speciale va a Alessandro Balboni, grazie a lui ho capito l’importanza del vero lavoro di squadra.

In qualità di Coordinatore del Circolo Territoriale Centese sono entusiasta del risultato ottenuto nell’ultimo anno, poter avere a Cento per l’inaugurazione Alberto Balboni Galeazzo Bignami e Mauro Malaguti mi riempie di gioia.

Da sabato l’attività di Fratelli d’Italia Cento sarà sempre più intensa, devo però già ringraziare tutto il Direttivo Territoriale (Antonio Bottoni Francesca Caldarone Luca Parmeggiani Roby Del Tasso) ed i militanti che si dedicano all’attività politica con tanta passione.

Il viaggio è appena iniziato, ma sono sicuro del grande risultato che ci aspetta”

Navigazione articoli