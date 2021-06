LETTERA AL DIRETTORE: “Niente Piscina, niente voti caro Sindaco Toselli!”

Caro Direttore, ho appreso della mancata riapertura della piscina comunale di Cento con grande sconcerto. Credo che una città come Cento non si meriti una simile disattenzione verso uno sport così diffuso e sano da parte di una amministrazione comunale. La faccio beve: quando sarà ora di chiedere i voti ai centesi, caro Sindaco, i centesi, i nuotatori, i diversamente abili che usufruivano dell’impianto per salute o per riabilitazione, le migliaia di persone che ogni anno frequentavano la piscina comunale, saranno a San Pietro in Casale (per fortuna che qualcuno potrà usufruire di quella piscina) e non avranno tempo di venire a Cento a darle il voto!

Con pochissima stima e moltissima rabbia

Lettera firmata