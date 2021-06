CENTO NOTTI D’ESTATE 2021…concerti, cinema e teatro al chiaro di luna…dal 22 giugno al 31 agosto 2021 – Cento e frazioni

In partenza, da martedì 22 giugno p.v., la rassegna“CENTO NOTTI D’ESTATE” il ricco programma di eventi estivi che allieterà i mesi più caldi del 2021, organizzato da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento.

27 spettacoli vasti ed eterogenei, adatti a tutte le età, che comprenderà concerti, spettacoli teatrali, cinema all’aperto, e che si svolgerà nel cuore di location alternative di Cento città e frazioni, trasformati per l’occasione in suggestivi palcoscenici sotto le stelle con il duplice scopo di favorire, in tutta sicurezza, il ritorno alla socialità e di colmare il vuoto culturale di questi ultimi mesi.

Gli spettacoli saranno ad ingresso libero, con prenotazione consigliata, fatta eccezione per 3 eventi a pagamento organizzati dalla Fondazione teatro G.Borgatti e la rassegna di cinema all’ aperto, organizzata dal cinema Don Zucchini:

-Norma di Vincenzo Bellini -Opera lirica;

-Broadway celebration- spettacolo omaggio al grande musical americano;-Black Blues Brothers – spettacolo di danza acrobatica.

per info e acquisto: biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it – 051/6843295

-LA ROCCA DEL CINEMA – Il Don Zucchini sotto le stelle di Cento -rassegna cinematografica.

Per info e acquisto: info@cinemadonzucchini.it – 3662552544

Tutti gli eventi saranno gestiti nel rispetto delle linee guida per il contenimento del covid-19

-obbligo della mascherina in ingresso e in uscita dal luogo di spettacolo-

Per gli eventi della Fondazione Teatro G. Borgatti è consigliata la prenotazione esclusivamente via mail o telefonica

martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00

il giorno dell’evento dalle 16.00 alle 19.00

biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

051.6843295

è necessario compilare l’autodichiarazione scaribabile dal sito www.fondazioneteatroborgatti.it oppure a disposizione nei luoghi degli eventi

Per informazioni e dettagli delle iniziative:

www.fondazioneteatroborgatti.it

PROGRAMMA COMPLETO

22 giugno – Parco Pandurera – ore 21.00

MUSICA SOTTO IL SEGNO DI QUENTIN TARANTINO

Concerto degli allievi di musica moderna

della Scuola di Musica Fra le Quinte di Cento – ingresso libero

24 giugno – Villa Chiarelli di Renazzo – ore 21.30

Easy jazz trio – Cento Jazz Club

ingresso libero

25 giugno – Cortile Rocca – ore 18.30

Orchestra Giovanile Centese in concerto

della Scuola di Musica Fra le Quinte di Cento

direttore M° Alessio Alberghini

ingresso libero

1 luglio – Piazzale Rocca – ore 21.30

Norma di Vincenzo Bellini

Opera lirica in versione integrale

direttore M° Lorenzo Bizzarri

ingresso da €18 a € 20 – gratuito per gli under 16

3 luglio – Parco Pandurera – ore 21.30

Rockarolla Festival

Queen Discography by Queentet

Queen tribute band – ingresso libero

4 luglio – Parco Pandurera – ore 18.00

Le bolle di Wanda

laboratorio sulle bolle di sapone per tutti i bambini

a cura di Wanda Circus

ingresso libero

6 luglio – Piazzale Rocca – ore 21.30

Broadway celebration

Concerto spettacolo omaggio al grande musical americano

Direzione musicale Silvano Borgatta

Ingresso a pagamento €5-under 16 gratis

9 luglio – Parco Pandurera – ore 21.30

DANTE IN PUNTA DI PIEDI

Serata di danza dedicata a Dante a cura del Cento City Ballet

ingresso libero

11 luglio – Parco Pandurera – ore 18.00

A tal dig – spettacolo comico per bambini

Divertenti skatch, fachirismo, acrobazie e magia

a cura di Wanda Circus – ingresso libero

8/15/22 luglio – Cortile Rocca – ore 21.30

Fotoclub sotto le stelle

Serate a cura del Fotoblub “Il Guercino” – ingresso libero

12 luglio – Campo sportivo di Casumaro – ore 21.30

Tropical swingers

quando lo swing profuma di mare – ingresso libero

14 luglio – Campo sportivo di Casumaro – ore 21.30

Tributo a De André

con I NOTTURNI – ingresso libero

16 luglio – Campo sportivo di Casumaro – ore 21.30

Rockarolla Festival

Elton History

concerto tributo a Elton John – con Luca Guaraldi

ingresso libero

20 luglio – Parco Pandurera – ore 21.30

Rockarolla Festival

Crossroads

La storia della chitarra rock – ingresso libero

21 luglio – Villa Chiarelli Renazzo – ore 21.30

Claudio Vignali Trio – Cento Jazz Club

ingresso libero

21/28 luglio e 4 agosto – Cortile Rocca – ore 21.30

Cinema all’aperto

Proiezione di film a cura del Cinema Don Zucchini

ingresso libero

26 luglio – Piazzale Rocca – ore 21.30

La bella e la bestia – musical per tutta la famiglia

ingresso libero

3 agosto – Parco Pandurera – ore 21.30

Il seme magico – spettacolo per bambini

a cura di Teatro Perdavvero – con Marco Cantori e Diego Gavioli

ingresso libero

16 agosto – Piazzale Rocca – ore 21.30

Serata sotto le stelle – osservazione guidata degli astri

a cura dell’Associazione Astrofili Centesi

partecipazione gratuita

19 agosto – Parco Pandurera – ore 21.30

Andrea Parodi Zabala & Borderlobo

featuring Alex Kid Gariazzo & Raffaele Kohler

ingresso libero

27 agosto – Parco Pandurera – ore 21.30

John Strada Full Band Show

presentazione del CD “Fra Rovi e Rose”

ingresso libero

31 agosto – Cortile Rocca – ore 21.30

La Cenerentola di Gioacchino Rossini

Opera integrale

riduzione per piccola orchestra

ingresso libero

20 settembre – Piazzale Rocca – ore 21.30

Black Blues Brothers

spettacolo di danza acrobatica

Ingresso a pagamento €5-under 16 gratis