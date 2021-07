CRED-EM: Nuovo ammontare del capitale sociale

Nuovo ammontare del capitale sociale – interamente sottoscritto e versato – a seguito dell’aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio dell’operazione di Fusione mediante incorporazione di Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. (di seguito “Incorporanda”) in Credito Emiliano S.p.A. (di seguito “Incorporante”), con efficacia giuridica 24 luglio 2021, in esecuzione del Progetto di Fusione (pubblicato sul sito www.credem.it), delle rispettive deliberazioni assembleari di approvazione tenutesi in data 21 giugno u.s. nonché dell’Atto di Fusione stipulato in data 14 luglio u.s., per massimi nominali euro 8.927.958,00, mediante emissione di massime n. 8.927.958 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, da attribuire in concambio delle azioni ordinarie dell’Incorporanda, in rapporto di n. 0,64 nuova azione ordinaria dell’Incorporante ogni n. 1 azioni ordinarie dell’Incorporanda. Ad esito del concambio risulteranno emesse n. 8.927.958 azioni per nominali euro 8.927.958.

Lo Statuto, aggiornato con l’attestazione del nuovo capitale sociale aumentato per effetto del predetto aumento di capitale efficace dal 24 luglio 2021, è stato depositato in data odierna per l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia.