CENTO: Individuato e denunciato dai Carabinieri il responsabile del danneggiamento dell’auto

Sabato sera 24 luglio 2021 si era esibito in una danza fuori controllo, sul tettuccio e sul cofano di un’auto parcheggiata in Viale Jolanda di Cento (Fe) Link al nostro articolo, danneggiandola volontariamente, infrangendo i vetri ed imbrattando gli interni di sangue, lasciandovi tra l’altro dei rifiuti. Alcuni suoi connazionali avevano tentato di farlo desistere senza riuscirvi e si erano quindi allontanati dal parcheggio. Alcuni passanti avevano avvisato i Carabinieri che, giunti sul posto, avevano constatato il danneggiamento dell’auto ma del responsabile non vi era più traccia, essendosi allontanato prima dell’arrivo della Gazzella. Qualche ora più tardi il proprietario del veicolo un 35enne centese, denunciava al presidio dell’Arma il danneggiamento della sua Alfa Romeo GT, ad opera dello sconosciuto. Le indagini, avviate dalla Stazione del Carabinieri di Cento, permettevano di addivenire all’identificazione del responsabile del reato in L.B., marocchino 22 enne, in Italia senza fissa dimora, gravitante nell’area centese. Il danno non era coperto da polizza assicurativa ed il proprietario dell’auto dovrà solo sperare in un risarcimento dei danni da parte del marocchino.

