Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cento (FE), a conclusione delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di maltrattamenti in famiglia, F.M., 21enne originario della provincia di Bologna. L’uomo, da più di due anni, in reiterate occasioni ha vessato la fidanzata, F.M. 19enne del luogo, con aggressioni fisiche e verbali. Nella circostanza è stato attivato immediatamente il c.d. “Codice rosso”, procedura prevista per i casi di violenza di genere.

