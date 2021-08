CENTO: L’A.N.C. in campo per la sicurezza dei parchi cittadini

Anche questo fine settimana i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cento sono in campo per fornire, in stretta collaborazione con la Polizia Locale, occhi e presenza nei parchi cittadini e nel centro storico a garanzia di sicurezza per i cittadini. I volontari saranno operativi nelle ore pre-serali per coadiuvare gli agenti della polizia locale nel controllo del territorio, nella fattispecie per la sorveglianza del Parco della Rimembranza, già teatro di atti criminosi, del Parco della Pandurera e del Parco del Gigante.

