FERRARA: apertura “Kromatik Valerio Varolo Hair Studio” con il supporto di Ascom

Valerio Varolo ha da sempre una magnifica idea in testa…. fare il parrucchiere ma soprattutto avere una propria attività, un sogno che si è esaudito nonostante questi lunghi mesi segnati dall’emergenza sanitaria, dalle chiusure forzate e dalle limitazioni. Valerio – dopo anni trascorsi come dipendente nel settore delle acconciature in città e provincia – ha aperto proprio in questi giorni il suo negozio “Kromatik Valerio Varolo Hair Studio” (parrucchiere uomo e donna) in via Giuseppe Fabbri 172, appena fuori dal centro storico di Ferrara. 30 metri quadrati perfettamente ottimizzati per la sua clientela: “Certo questo è stato un periodo…da dimenticare – confessa Valerio ma prosegue con fiducia – ho deciso di fare un salto professionale ed umano insieme”.

“In questo momento – commenta Giulio Felloni, Presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – essere al fianco delle imprese e sostenerle in un percorso di crescita, sono aspetti fondamentali per la ripartenza. Mi fa molto piacere l’iniziativa di questo giovane imprenditore che diventa protagonista della ripresa in un clima di crescente fiducia”.



“Ho scelto, con il supporto e la vicinanza di Ascom Confcommercio e sulla base delle mie esperienze – ha concluso Varolo – di non guardare al buio di questi mesi ma di apprezzarne invece i lati colorati e positivi, di cogliere appieno il senso di questa sfida dove mi metto in gioco con tutte le mie esperienze maturate fin da quando ero giovanissimo. Credo sia un consiglio valido per tutti: guardare il lato giusto delle cose”.

Una lezioni di fiducia e di speranza che nei giorni scorsi (domenica 12/09) in tanti anzi tantissimi hanno apprezzato nel corso del taglio del …nastro.