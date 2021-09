PORTO GARIBALDI: Truffatori in azione nel littorale e nella provincia, indagano i Carabinieri

Pomeriggio molto impegnativo per i delinquenti dediti alle truffe ai danni di persone anziane, solo ieri 16 settembre 2021, nell’ambito della provincia vi sono state quattro telefonate, con lo stesso modus operandi, “il parente coinvolto in un incidente stradale e tratto in arresto ovvero abbisognevole di cure costose all’ospedale”.

In due casi il tentativo è stato sventato dalle stesse vittime, (una a Cento ed una a Comacchio) che resesi conto dell’azione criminale hanno riagganciato la cornetta telefonica e chiamato il 112 dei Carabinieri. In altri due casi, purtroppo, ad Argenta (Fe) e Porto Garibaldi (Fe), due anziani pensionati, il primo 87 enne e il secondo 74 enne, venivano circuiti abilmente dai criminali che si facevano consegnare alcune migliaia di euro dei risparmi delle vittime. Solamente dopo aver consegnato il danaro ai malfattori i due truffati contattavano il congiunto scoprendo il raggiro, e si presentavano presso i locali Comandi dell’Arma per presentare regolare denuncia. I Nuclei Operativi di Portomaggiore e Comacchio hanno avviato indagini volte all’identificazione dei delinquenti.

L’arma dei Carabinieri è impegnata da anni sul fronte della prevenzione e repressione di questa ignobile tipologia di reati, sul piano preventivo già da tempo vengono svolte conferenze ed incontri con i cittadini per renderli edotti delle tipologie di minaccia, vengono distribuiti opuscoli informativi che a breve verranno aggiornati e ulteriormente diramati, mentre sul piano della repressione molte indagini sono state avviate alcune concluse con esito favorevole. L’invito ai cittadini è sempre quello di non fidarsi degli interlocutori sconosciuti ed in ogni caso dubbio chiamare immediatamente il 112 dei Carabinieri.