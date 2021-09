VACCINAZIONI COVID ALLA FESTA DELL’UNITÀ DI PONTELAGOSCURO, SAGRA DELL’ANGUILLA DI COMACCHIO E SAGRA DEL RADICCHIO DI MESOLA

Non solo sagre. La campagna di vaccinazione anti-Covid arriva anche alla Festa dell’Unità di Pontelagoscuro. “Unità per ripartire” con la protezione dei vaccini, per parafrasare il titolo dell’iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Ferrara nella frazione ferrarese, che appoggia l’opportunità di portare la vaccinazione direttamente tra la gente.

Venerdì 24 e sabato 25 settembre, l’Azienda USL allestirà infatti un ambulatorio vaccinale presso la sala parrocchiale in piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro. Dalle ore 18 alle 22, i cittadini di qualsiasi fascia d’età potranno presentarsi senza appuntamento e ricevere la prima dose di vaccino.

Adesione anche alla Sagra dell’Anguilla di Comacchio: il 26 settembre, 2-3 ottobre e 9-10 ottobre, dalle ore 18 alle 22, sarà possibile accedere alla vaccinazione diretta presso la vicina Scuola Comunale di Musica, in via della Pescheria 2 a Comacchio.

È stata inoltre definita la sede vaccinale in occasione della Sagra del Radicchio di Mesola: nel fine settimana 2-3 ottobre, sempre dalle 18 alle 22, sarà operativo un punto vaccinale presso l’APS Gruppo Mappe di Comunità in piazza Vittorio Veneto 27 a Bosco Mesola.