FERRARA: Truffa i risparmi del professionista, individuata e denunciata dai Carabinieri

Questa mattina 25 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Ferrara Capoluogo, alla conclusione di specifiche ed accurate attività investigative, individuavano e deferivano in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, la campana D.M.S., 23 enne disoccupata, nota agli uffici di polizia, poiché ritenuta responsabile del reato di truffa. La giovane, fingendosi un operatore di banca, con artifizi e raggiri, riusciva ad indurre in errore un 46 enne libero professionista, residente in città, al quale sottraeva dal conto corrente circa duemila euro. Ora la ragazza dovrà rispondere del reato avanti al Tribunale estense.

