ACTIVE CITIZENS: IL PROGETTO EUROPEO FA VOLARE CENTO IN ESTONIA

Gli assessori Simone Maccaferri e Beatrice Cremonini, la responsabile del progetto Anelita Tassinari ed il coordinatore del gruppo locale per la partecipazione civica Alessandro Soriani della associazione Bangherang hanno partecipato al meeting del progetto europeo ActiveCitizens a Tartu in Estonia. Con loro, i delegati di città europee provenienti dalla Germania all’Estonia, dal Portogallo alla Francia, passando per Romania e Repubblica Ceca.

Lo stato di avanzamento del progetto, presentato dalla responsabile Anelita Tassinari e dal coordinatore Alessandro Soriani, ha riscosso alto gradimento da parte dei colleghi delle città europee, ponendo l’accento sul lavoro svolto a Cento con associazioni, consulte e cittadini.

Sono emersi spunti interessanti dalle esperienze delle altre città, fra cui il miglioramento della comunicazione, l’uso delle tecnologie digitali come strumento di partecipazione attiva e l’esigenza di formare Consulte e cittadini sulle normative locali e nazionali e sui temi di bilancio comunale, oltre che la creazione di un ufficio comunale dedicato ad accompagnare i cittadini nei percorsi di partecipazione civica.

La partecipazione e la cittadinanza attiva sono una cosa seria e non da sottovalutare, e devono essere a beneficio di tutti.