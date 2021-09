VIGARANO MAINARDA: Arrestato, dai Carabinieri, un dirigente ricercato negli USA

Ieri sera 27 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Vigarano Mainarda, nel corso di un servizio di controllo del territorio procedeva al controllo di un’autovettura e del conducente. Gli accertamenti sul guidatore P.S., 53 enne ferrarese, dirigente d’azienda, permettevano di scoprire che l’uomo era gravato da un mandato di cattura internazionale, emesso dalle autorità statunitensi per una presunta “Truffa contro il governo”. I Carabinieri procedevano così, all’arresto provvisorio ai fini estradizionali verso gli Stati Uniti d’America, in forza del mandato di arresto, emesso dalla corte distrettuale degli Stati Uniti – distretto orientale del Michigan il 08.03.2021, ed in ossequi agli accordi internazionali sule estradizioni. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato trasferito al Carcere di Ferrara, ove rimarrà in attesa delle disposizioni delle competenti autorità in accordo con la Corte d’Appello di Bologna.

