IL PREFETTO MICHELE CAMPANARO SALUTA IL COMANDANTE REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DELL’EMILIA ROMAGNA GIUSEPPE GERLI

Nel pomeriggio odierno, il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto, a Palazzo don Giulio d’Este, la visita di commiato del Generale di Divisione Giuseppe Gerli, in procinto di lasciare il Comando Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, dove aveva preso servizio nel gennaio del 2017. Nell’occasione, il Generale Gerli era accompagnato dal Comandante provinciale Colonnello Cosimo D’Elia.

“Formulo al Generale Gerli un sentito ringraziamento per la proficua collaborazione offerta in questi anni dalla Guardia di Finanza al servizio della comunità ferrarese, consapevole del ruolo e delle peculiarità del Corpo quale polizia di specialità, fortemente impegnata a tutelare gli interessi del Paese e dell’Unione Europea. Anche nell’espletamento del nuovo incarico, il Generale Gerli saprà essere senz’altro un punto di riferimento per le Istituzioni e per l’intera collettività” ha dichiarato il Prefetto Campanaro nel salutare il Generale Gerli.

Il Rappresentante del Governo ha, infine, omaggiato l’Alto ufficiale con una ceramica decorata a mano, raffigurante la prestigiosa sede rinascimentale della Prefettura di Ferrara su corso Ercole I d’Este.